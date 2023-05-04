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Güncel
AA 04.05.2023 06:29

Esenyurt'ta midibüs park halindeki kamyona çarptı: 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta, park halindeki kamyona çarpan midibüsteki sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta midibüs park halindeki kamyona çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Battalgazi Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'ndeki evine gelen Mahmut Kasap, damacana su yüklü olan kamyonu yol kenarına park etti.

Servis yapan bir sürücü kursuna ait Ferdi Işık yönetimindeki midibüs park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü Işık ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Aracın içerisinde sıkışan Işık, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

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