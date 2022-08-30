Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülüyor.

Yaklaşık 5,2 milyon euroluk bütçeyle 32 tarihi yapıda cephe iyileştirmesi yapılacak projede, asırlık yapıların eski dokusuna kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Haydar Aliyev Caddesi'nde başlatılan ve çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerin oluşturduğu yapılardaki sonradan yapılan boyalar kaldırılıyor.

Projeyle, kentin tarihi ve kültürel dokusunun ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

"22'si tescilli, 10'u tescilsiz yapıda çalışma yürütülüyor"

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, kentte turizmin rekabet gücünü artırmayı ve turizm işletmeleri için uygun yatırım ortamını oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Proje kapsamında 9 tarihi binaya iskele kuruldu. Şu anda inşaat işleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada 22'si tescilli, 10'u tescilsiz binada çatıların düzenlenmesi, pencere ve kapıların orijinal hallerine dönüştürülmesi, binalarda boya varsa boyaların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ayrıca caddedeki kaldırım ve yolların yapılması ile ışıklandırması da yapılacak" dedi.

"2023'ün sonunda tamamlanacak"

Teknik çalışmaların da yüzde 30'luk kısmının tamamlandığını anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Resmi olarak bu projenin tamamlanması, inşallah 2023'ün sonlarında olacak. Bu zamana kadar inşaat ve teknik kısımları da tamamlamış olacağız. Daha önce bu binaların asıl halleri bozulmuş, çeşitli boyalar, sıvalar yapılmış. Biz şu anda orijinal hallerine çeviriyoruz."

Karaca, bu kapsamda binada sıva varsa onların kaldırılması, taşların yıkanması, kumlanması, taşlar arasında dolgu sıkıntısı varsa onların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.