Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de 75 günde 1893 kişi boğulmaktan kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 7 günde 121 vatandaşı, 15 Haziran’dan bugüne kadar da toplam 1893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışmalarına devam ediyor.
Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğa rağmen KOSKEM ekipleri, yüzlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor.
Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne bağlı olarak görev yapan cankurtaranlar bir haftada 121 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.
Ayrıca 23 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar 1893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
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