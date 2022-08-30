Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Getty (Arşiv)]
Van'da "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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