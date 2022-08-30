Toyga Mahallesi'nde bazı çiftçilerin hayvanların kışlık ihtiyacı için biriktirdiği ot ve saman yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Köy sakinlerinin de destek verdiği itfaiye ekipleri, 3 saatte yangını kontrol altına aldı.