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Güncel
İHA 26.04.2024 14:55

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111

Kars’ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111 olurken, Türkiye genelinde 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111
[Fotograf: İHA]

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 111

Taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı.

Mart ayında Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 21,9, traktörde yüzde 18,3, otomobilde yüzde 15,4, otobüste yüzde 15,4, kamyonette yüzde 7,3, kamyonda yüzde 0,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azaldı.

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