Rus ressam, Amasra'dan aldığı ilhamla özgün tekniğini geliştiriyor

Moskova Ekonomi Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından çalıştığı şirkette patronunun Türk kültürünü tanıma önerisi üzerine birçok kez İstanbul'u ziyaret eden Kirillova, burada tanıştığı ebru sanatına yönelip ülkesinde açtığı atölyede eğitim vermeye başladı.

Ebru sevgisinin peşinden giden ve 9 yıl önce Rus psikiyatrist eşi İvan ve iki çocuğuyla İstanbul'a yerleşen Kirillova, "Rengi-su" adını verdiği teknikle birleştirdiği ebruyu farklı boyuta taşıdı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra şarkılarından tanıdığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat eden müzisyen Akarsu'nun ailesiyle tanışmak için geldiği Amasra'ya hayran kalan Kirillova, ilçeyi sık sık ziyaret ediyor.

Deniz suyuna batırdığı tuvallerine boyaları döken Kirillova, dalga hareketiyle oluşan desenler üzerinden yaratıcılığını kullanıyor. Böylece özgün çalışmalarını ortaya çıkaran Kirillova, eserlerini başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sergiliyor.

"Amasra hikayesi benim için Barış Akarsu ile başladı"

Sanatını ve Amasra hayranlığını anlatan Kirillova, küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği resmin zamanla hayatının parçası haline geldiğini, kendisinde bulamadığı ressam olma cesaretinin Türkiye'ye yerleşmesiyle oluştuğunu anlattı.

"Amasra hikayesi benim için Barış Akarsu ile başladı." diyen Kirillova, Akarsu'nun son derece etkili bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Kirillova, Akarsu'nun müziğinden ve enerjisinden sanatı adına istifade ettiğini ve bunun için Amasra'ya gelmek istediğini aktararak, "Amasra'da bir tür enerji olması lazım.' dedim. Merak ettim. Akarsu'nun ailesiyle de tanıştık. Ondan sonra kendim için kocaman bir güzellik buldum burada. Hem doğanın gücü ortaya çıkıyor hem hava gerçekten büyüleyici. Işık farklı oluyor burada. Özel coğrafyası var. Gerçekten büyüleyici bir yer. Ben de bu doğadan büyük ilham alıyorum." diye konuştu.

Amasra'da doğayla özel temas kurduğunu düşündüğünü ve ilçenin suyunun, rengarenk toprağı ve tepelerinin, denizinin zenginlik sunduğundan bahseden Kirillova, bu kadar güçlü duygular hissettiği yerde resim yapmamasının mümkün olmadığını vurguladı.

"Amasra'dan çok büyük destek aldım, Amasra aşığı oldum"

Rus sanatçı Kirillova, buradan aldığı enerjiyle uzun süren çalışmalar yapabildiğini, ilçenin doğal güzelliğinden yüksek derecede ilham aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Resmini yapacağım objeyle bağ kuruyorum. Ona göre renkler seçiyorum. Suya koyduğum tuvalin üzerine boyaları döküyorum. Doğadan, sudan hareket gelmesini bekliyorum. Bu enerjiyi en iyi suyun hareketleri yansıtıyor. Ondan sonra ortaya çıkan dokulara göre fırçayla kendi yorumumu ekliyorum. Böylece doğayla ortak resmimiz oluyor. Hem sudan hem de benim dokunuşlarımla obje oluşturuyorum."

Yıllarca kendi tekniğini oluşturmaya çalıştığından bahseden Kirillova, "Ressamın tekniği zaten malzeme değil, önemli olan özgün bir algoritma oluşturmasıdır. Her ressamın kendine özgü tarzı vardır. Ben de yıllarca kendi tarzımı keşfetmeye ve yaratmaya çalıştım. Bu sürede Amasra'dan çok büyük destek aldım, Amasra aşığı oldum."

Amasra ve Barış Akarsu temasını restoran duvarına işledi

Rus ressam Kirillova, sanatını icra ederken ilham aldığı Amasra'ya ve ilçeyle tanışmasını sağlayan müzisyen Barış Akarsu'ya eserlerinde yer vermeyi ihmal etmiyor. Rus sanatçı, özgün tekniğiyle tuvaline yansıttığı bu ikiliyi, bölgedeki bir işletmenin duvarına da resmetti.

İlçede balık restoranı işleten Mete Ayyıldız, tanışmalarının ardından Kirillova'dan işletmesinin duvarları için çalışma yapmasını istediğini söyledi.

Kirillova'nın Amasra'yı ve Akarsu'yu kendine özgü yorumuyla restorana resmettiğini anlatan Ayyıldız, "Yaptığı çalışma neredeyse tüm müşterilerimizin dikkatini çekiyor. Barış Akarsu'yu, Amasra Kemere Köprüsü ve deniziyle birleştirerek yaptığı çalışma işletmemiz için de değer oldu." ifadesini kullandı.