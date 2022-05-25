Kars Kadastro İl Müdürü Mustafa Şahin ve Tapu İl Müdürü Muhammet Ali Kızılkaya, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışanların da katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro olarak tüm imkanları kullanarak hem çalışanların isteklerini hem de vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şahin, "Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla tam 175 yıldır vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından kurum çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.