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Güncel
İHA 29.03.2024 13:43

Kars’ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ın başkanlığında “Seçim Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kars’ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kars’ta 31 Mart günü 900 emniyet ve 2 bin 685 jandarma görev yapacak.

Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kent genelinde güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için seçim öncesi, oy verme günü ve seçimlerin sonrasını kapsayan tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali/Belediye Başkan Vekilimiz Ziya Polat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, kamu güvenliği ve huzurun sağlanması, seçimlerin Kars’ta demokrasi şöleni içerisinde tamamlanması için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve titizlikle uygulanacağını belirtti. Polat, seçimlerde görev yapmak üzere Emniyet sorumluluk alanında 900, Jandarma sorumluluk alanında 2 bin 685 kolluk personelinin görevlendirildiğini kaydetti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri Kars’ta saat 07.00 başlayacak, saat 16.00’tıda sona erecek. 

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