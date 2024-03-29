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Güncel
AA 29.03.2024 13:01

Şırnak'ta "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle açıldı

Şırnak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yapılan "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şırnak'ta "Millet Kıraathanesi" düzenlenen törenle açıldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde 1250 metrekare alana inşa edilen Millet Kıraathanesi içerisinde Dengbej Evi, kütüphane, okuma, sergi ve toplantı salonları yer alıyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Millet Kıraathanesi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yapının dış mimarisinin Beyaz Saray'a benzetildiğini ifade eden Yarka, "Milletimiz burası için Beyaz Saray diyor. Dünyada iki Beyaz Saray var. Bir tanesi Amerika'da bir tanesi de Şırnak'ta." dedi.

Yarka, gençlere bundan sonraki zamanlar için projelerinin olacaklarını belirterek "Bu binada sadece Dengbej Evi yok, yan tarafımızda gençlerimiz için dijital gençlik merkezi yapıyoruz. Biz söz verdik sizlere, 'Şırnak gençliğini teknolojinin gerisinde bırakmayacağız' diye. Batıdaki şehirler gibi Şırnak gençliğine de her alanda Allah’ın izniyle hizmetler sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Millet Kıraathanesi içerisinde gençler için birçok alan olduğunu vurgulayan Yarka, seçildikleri takdirde gençler için farklı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, MHP İl Başkanı Halil Tatar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da konuşma yaptı.

Aaçılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Dengbej Evi'nde, dengbejler çeşitli türküler seslendirdi.

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