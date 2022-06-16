Kars’ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatunda ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları dikkat çekerken, enkaz altında kalan vatandaşlar ise ekipler tarafından çıkarıldı.

Kars’ta 2022 TAMP Saha Deprem Tatbikatı düzenlendi. Tüm kurumların katılım sağladığı tatbikatta, senaryo gereği deprem oldu. Depremden dolayı yaralılar ve enkaz altında kalanlar oldu.

Depremin hemen ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. AFAD, UMKE, 112, Jandarma, JAK timleri, İtfaiye ekipleri ve diğer kurumlar, olay yerinde önce yaralıları deprem alanından uzaklaştırdı. Ardından arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aradı.

Enkaz altında kalanlar titiz bir çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Deprem anında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vali/Belediye Başkan Yardımcısı Türker Öksüz, tatbikata katılanlara teşekkür etti.

Öksüz, “Bugün 62 araç ve gereç, 235 de personel tatbikata katıldı. Ben bütün katılan kurumları tebrik ediyorum. Güzel bir tatbikat oldu. 2022 yılını tatbikat yılı olarak en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü afet öncesi yapılan afeti önleyici çalışmalar ekonomik kayıplarımızı, sosyal kayıplarımızı ve daha önemlisi can kayıplarımızın önlenmesi için hayati önem taşıyor.” dedi.

Havaalanı yolu üzerinde düzenlenen 2022 TAMP Saha Deprem Tatbikatı, Vali Türker Öksüz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Müdürü Albay Hıdır Ayçiçek, AFAD Müdürü Oktay Ayğan, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı. Tatbikat gerçeği aratmazken, tatbikata katılan ekiplerin olası afetlere karşı hazır olmaları ise dikkat çekti. Bu tür tatbikatların aralıklarla düzenleneceği öğrenildi.



