Fırtına Deresi rafting parkurunda 10-12 Haziran'da düzenlenen Türkiye finallerinde erkeklerde Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi rafting takımı 2'inci olurken, kadınlarda Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi takımı 3'üncü oldu.

Madalya ve kupalarıyla dönen sporcuları Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşvikleriyle Çekerek Barajı önüne yapılan yapay rafting parkurunda hazırlanarak katıldıkları müsabakalarda derece elde eden sporcuları tebrik eden Güzel, Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen okullar arası rafting yarışmasına iki takımla katıldıklarını belirtti.

Güzel, dereceyle dönen takımların ilçelerine büyük mutluluk ve onur yaşattığını anlatarak, "Çekerek’te verilen emeğin, verilen gayretin ve yapılan projenin meyve verdiği dönemdeyiz. Gençlerimiz sağ olsunlar bunu ispatlamış oldular." dedi.

Çekerek'in her alanda geliştiğini aktaran Güzel şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendinin 'yerelden kalkınma' dediği ve eğitimden turizme, ekonomiden sosyal ve kültürel her alanda kalkınmanın ve gelişmenin olması için emek verdiği bu projelerde gençlerimiz bunu kanıtlamış oldu. Vermiş oldukları desteklerden dolay başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İlçe halkının neler başarabileceğini gösterdiler

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da yerelden kalkınma vizyonuyla başlatılan projelerin hayata geçirilmesiyle ilçe halkının neler başardığını gördüklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Oktay'a teşekkür etti.

Osman Durmaz Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Ünsal ise Çekerek'te ilk defa böyle bir spor aktivitesiyle karşılaştıklarını söyledi.

Daha önce bu tarz bir sporun olmasının akıllarından dahi geçmediğini dile getiren Ünsal, "Baraj vardı ama bizim baraja girip bir şey yapabileceğimizi hayal bile edemiyorduk. 2 ay öncesine kadar hiçbir şey yoktu ortada. Beden eğitim öğretmenizi bize destek çıktı bizi Orduya götürdü orada 4. olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Türkiye şampiyonasında 3'ünücü olduk. Kimse bizden bunu beklemiyordu, biz de dahil olmak üzere. Oraya 2 haftalık bir antrenmanla gittik. Bize verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Yılmazer ise şunları ifade etti:

"İlk önce raftinge yabancı olduğumuz için raftingi yapamayacağımızı düşündük. Çekerek'teki rafting parkuru bizi cesaretlendirdi. Parkurun yapımında en büyük desteği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum."