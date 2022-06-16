Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen C.K'yi kent merkezine bağlı bir köydeki evinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan C.K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Bu kişinin evindeki aramada ise yayımlanması yasak olan bazı dokümanlar ele geçirildi.
Etiketler: Ardahan Terör Örgütü
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