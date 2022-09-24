Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kaybolan 78 yaşındaki kadından iyi haber
[Fotograf: AA]
Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu arazide bulundu.
Türkmeşen köyünde yaşayan 78 yaşındaki Adile Aydın, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Aydın, eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından arazide bulunan Aydın, sağlık kontrolü için Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aydın, ailesine teslim edildi.
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