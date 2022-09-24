Ankara Keçiören’de kuyumculuk yapan Abdullah T., güvenlerini kazandığı müşterilerinden kar payı vaadiyle teslim aldığı altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

Paralarını almak için gittikleri dükkanın günlerdir kapalı olduğunu öğrendikten sonra dolandırıldıklarını anlayan müşteriler ise polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda kuyumcuyu yakalayarak gözaltına aldı. Abdullah T.’nin, emniyetteki sorgusunda, “Kendim de mağdur oldum ve iflas ettim.” dediği öğrenildi.

"Güvendiğimiz birisiydi"

Abdullah T. tarafından 320 bin lirasının dolandırıldığını iddia eden Muzaffer Çelik, “10 senedir tanıdığım birisiydi. Kendisiyle bir alışverişim oldu. Birikimleri kendisine getirip veriyordum. Benim gibi yaklaşık 50 kişi, paralarını getirip veriyordu. Bir süre, ‘ben sizin paranızdan kar elde ettim. Yarısı benim, yarısı sizin’ diyerek kar payı veriyordu. Durum böyle devam ederken, ben Ocak ayından beri paramı alamamaya başladım. Bu durum uzun süre devam etti. Bir türlü paramızı alamadık. Bize, ‘zarar ettim’ diyordu. Sürekli erteledi. En sonunda da kaçıp gitti. Çok mağdur var. 20’den fazla mağdur var. 180 çeyrek altın kaybım var. Evimi satmıştım bunu için. Yüzlerce kişi mağdur olduk. Hesap işleri hep ondaydı. Güvendiğimiz birisiydi. Dostumuz biliyorduk.” dedi.