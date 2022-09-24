Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik önceki gün yaptığı çalışmada gözaltına alınan M.D. (34), M.K. (18) ve A.U.K'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, 19,35 gram kubar esrar, 3,76 gram toz esrar ve 0,23 gram plaka esrar ele geçirilmişti.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
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