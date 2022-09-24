Yaklaşık 70 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 37 okul bahçesi, 15 park ve bahçe ile 4 metruk bina kontrol edildi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada okulla ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık veren 7 şüpheliye 581'er lira olmak üzere 4 bin 67 lira ceza uygulandı.

Denetimde ayrıca bir şüphelinin üzerinde tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.