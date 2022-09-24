Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayiş uygulaması yapıldı.
Yaklaşık 70 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 37 okul bahçesi, 15 park ve bahçe ile 4 metruk bina kontrol edildi.
Yaklaşık 2 saat süren uygulamada okulla ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık veren 7 şüpheliye 581'er lira olmak üzere 4 bin 67 lira ceza uygulandı.
Denetimde ayrıca bir şüphelinin üzerinde tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Kırklareli
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