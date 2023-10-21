Kars'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

Memur-Sen Kars İl Temsilcisi Ahmet Altun, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hastane bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit olduklarını anlatan Altun, "Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor, bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 14 gündür siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor" dedi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, STK'ler öncülüğünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Kağızman ilçesinde ise cuma namazından sonra vatandaşlar, İstiklal Alanı'nda gıyabi cenaze namazı kıldı.