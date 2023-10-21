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Güncel
İHA 21.10.2023 10:43

Gümüşhane’de eğitim gören Filistinli Ali: Savaşın durmasını istiyoruz

Gümüşhane’de Türkçe eğitimi alan 19 yaşındaki Filistinli Ali Sukka, İsrail’in Filistin’e yönelik acımasız saldırılarında çocukların ve bebeklerin öldüğünü belirterek savaşın bir an önce durmasını istedi.

Gümüşhane’de eğitim gören Filistinli Ali: Savaşın durmasını istiyoruz

Gümüşhane Üniversitesinde eğitim gören 10 Filistinliden birisi olan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi Ali Sukka, İsrail’in Filistin’e yönelik zulmüne karşı dünyanın sessizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İsrail’in yaptığı acımasız saldırılarda insanların öldüğünü ve bedenlerinin paramparça olduğunu ifade eden Ali, dünyayı İsrail’in işlediği insanlık suçuna sessiz kalmakla suçladı.

Filistin’in dünyanın cenneti olduğunu fakat işgalcilerin bu cenneti cehenneme çevirdiğini çocukları ve bebekleri öldürdüğünü dile getiren Filistinli öğrenci, savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi.

“Biz çocukların ölmesini istemiyoruz, savaşın durmasını istiyoruz”

Yaşadığı üzüntünün tarifi olmadığını aktaran Filistinli Ali Sukka “Çok kötü hissediyorum, ne olduğunu bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Arapların ve tüm dünyanın neden bu kadar sessiz kaldığını anlamıyorum, niye konuşmuyorlar, niye hareket etmiyorlar. Yapılan saldırılarda insanlar ölüyor, bedenleri parçalanıyor ben böyle bir şeyi hiç görmedim. Onlar yaşlı insanları, çocukları, bebekleri, kadınları herkesi öldürüyorlar. Bu başka bir ülkede olsa her yerden yardım gelirdi. Bize neden hiçbir şey yapmıyorlar. Biz ülkemizi istiyoruz, eskisi gibi olmasını istiyoruz. Bizim yerlerimiz cennet gibiydi, dünyanın cenneti Filistin’di. İnsanlar ölüyor onların hakkını kim savunacak, o hakkı bizim için kim alacak. Biz çocukların ölmesini istemiyoruz, savaşın durmasını istiyoruz” dedi. 

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