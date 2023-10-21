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Güncel
AA 21.10.2023 10:26

Ayvacık'ta insan kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Ayvacık'ta insan kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Körüktaşı Köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda bir araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ile organizatörler Ö.A. ve R.T. yakalandı. Araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler organizatörler Ö.A. Ve R.T’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yakalanan 9 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. 

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