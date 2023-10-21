Karaman ve Aksaray’da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ettikten sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Yapılan duanın ardından kabalık daha sonra dağıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Türk bayraklarıyla cami avlusunda slogan atıldı"

Öte yandan, Aksaray'da da Ulu Camisi'nde cuma namazı sonrası ellerinde Filistin bayrakları, Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla cami avlusunda slogan atan vatandaşlar, “Kahrolsun İsrail” sözleriyle saldırıyı lanetledi. İsrail aleyhinde sloganlar atan vatandaşlar saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılarak ardından dua etti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evre Dinçer ve birçok daire müdürünün de katıldığı programa yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Burada sivil toplum örgütleri adına bir açıklama yapan Serdal Seyyirden, “İsrail’in sistematik kitlesel saldırılarında bebek, çocuk, kadın, hasta, yaşlı, hemşire, doktor, gazeteci, okul, hastane ayrımım yapılmamakta. Her yıl binlerce masum hayatını kaybetmekte” dedi.

Cenaze namazı ve duaların ardından gurup cami avlusundan ayrıldı.