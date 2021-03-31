Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars’ta hayvan hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta hayvan hırsızlığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte 2019-2020 yılları arasında meydana gelen ve soruşturması devam eden büyükbaş hayvan hırsızlıkları ile kayıp hayvan olaylarının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma yapıldı.
Ekipler bu kapsamda hayvan hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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