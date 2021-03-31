Kentte 2019-2020 yılları arasında meydana gelen ve soruşturması devam eden büyükbaş hayvan hırsızlıkları ile kayıp hayvan olaylarının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler bu kapsamda hayvan hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.