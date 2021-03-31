Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muharrem A. ile avukatı Afşin Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
Sanık Muharrem A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
İllegal bir faaliyetinin olmadığını savunan Muharrem A, ByLock'un tek başına delil niteliği taşımayacağını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Muharrem A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
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