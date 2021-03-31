Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yaylacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, su tankı ve 4 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını İtfaiye
Son Haberler
- 17:53
- 17:46
- 17:39
- 17:36
- 17:29
Sıradaki Haber
Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz