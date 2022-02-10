Kars'ta Orta Asya ve Anadolu'da asırlardır oynanan cirit, zorlu kış şartlarına rağmen oynanmaya devam ediyor.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra belirlenen bir köyde bir araya gelen köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Savaş oyunu olmasına rağmen centilmenlik ortamında cirit oynayan köylüler, hem stres atıyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

[Fotoğraf: AA]

İki bölüm şeklinde oynanan oyunun ilk kısmının ardından cirit tutkunu gençler, atlarını bir süre dinlendirmek için sahada gezdiriyor. Kar üstünde gerçekleşen müsabakada kazanan takım, mağlup olanı kutluyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferlerine bir süre önce yeniden başlayan Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, karda oynanan cirit oyununu beğeniyle izliyor.

Kars'a gelen trenden indikten sonra turlarla Selim ilçesine bağlı Kekeç köyüne giden turistler, Kars Kafkas, Akçakale, Başköy Allahuekber Dağı, Darboğaz ve Koşapınar Köyü Atlı Spor kulüplerinin kıyasıya müsabakasını izledi.

Davul, zurna eşliğinde başlayan cirit müsabakasında zaman zaman izleyiciler halay çekti. Çekişmeli geçen dostluk müsabakasında sporcular birbirini kutladı.

[Fotoğraf: AA]

"Cirit izlemek çok keyifli"

Turistlerden Aylin Savda hem Kars'ı hem cirit oyununu beğendiğini anlatarak, "Cirit çok güzel, atların kar üstünde koşması halkın o sıcakkanlılığı çok iyi. Her şey o kadar güzel ki müsabakayı telefonumla kameraya almak istedim ama izlemekten çekim yapamadım, cirit izlemek çok keyifli. Herkese bu güzel anlara şahit olmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş da cirit sporunun Selim ilçesinde geleneksel olarak devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ciritte rakipler birbirlerini kovalar, sporcuların birbirlerine fırlattığı sopa at üzerindeki diğer sporcuya değdiğinde puan alınıyor ama ata değdiğinde ceza puanı veriliyor. Sporcuların belli atış mesafeleri var, cirit bu durum gözetilerek yapılan oyundur. Bu da burada yaşatıldığı için gençlerimize de yöre halkımıza da çok teşekkür ederiz. Tüm halkımızı bu oyunu öğrenmelerini, gençleri eğitmelerini tavsiye ediyoruz, nasıl gençler okçuluğa özendiriliyorsa ciritçiliğin de özendirilmesi gerekiyor."