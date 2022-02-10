Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van-Hakkari kara yolu açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
Sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak açıldı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Van
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