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Güncel
İHA 15.01.2024 16:58

Kars’ta bozulan yollar yapılıyor

Kars'ta etkili olan kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı için Kars Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kars’ta bozulan yollar yapılıyor

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi ve kar yağışının beklenilenden az olmasını fırsat bilen Kars Belediyesi ekipleri, güneşli havada yol ve kaldırım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Atatürk, Kazımpaşa, Karadağ ve Faikbey Caddeleri başta olmak üzere kentte gerek zamanla gerekse de kış şartlarından dolayı hasar gören yol ve kaldırımların onarımını yapıyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Onarım çalışmaların inşaat sezonuna kadar devam edeceği, inşaat sezonuyla birlikte planlanan yol ve kaldırım yapım çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi.

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