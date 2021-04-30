Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars'ta bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının, yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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