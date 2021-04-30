Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpeğiyle otomobilde yapılan aramada 5 kilo 750 gram esrar ile 149 bin uyuşturucu hap bulundu.

Polisin gözaltına aldığı aracın sürücüsü F.H. tutuklandı.