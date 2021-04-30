Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir evde 550 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcıkdere köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, köydeki bir evde yaptıkları aramada 550 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile dinlendirme tankı buldu.
Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Kırklareli
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