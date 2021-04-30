Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tırda 4 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırda 4 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, devletin vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Nurdağı ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 4 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Gaziantep Makaron
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