Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, devletin vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Nurdağı ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 4 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.