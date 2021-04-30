Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta ekipler denetimleri sıklaştırdı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta koronavirüs salgını ile mücadelede tam kapanmanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.
Zonguldak’ta koronavirüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmanın başlamasıyla ekipler denetimlerini arttırdı.
Cadde ve sokaklar boş kalırken belediye, kara yolları, temizlik, polis, il Hıfzıssıhha ekipleri ve muaf olanlar çalışmalarını ve denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde hem yaya hem de araç trafiği için denetim yaptı.
Denetim sırasında trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Denetim Zonguldak
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