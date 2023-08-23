Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.08.2023 10:12

Kars'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında yas dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri belirlenen U.Ö (36) ve M.K (37) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ö (36) ve M.K (37), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

ETİKETLER
Kars Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Trabzon'da otomobil park halindeki tıra çarptı 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
ABD'de Listeria bakterisi bulaşmış içeceği tüketen 3 kişi öldü
11:46
Bakan Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yüzde 45'e yakın bir zam olacak
11:53
Harput Kalesi'nde bin yıllık saray mutfağı bulundu
11:32
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
11:25
ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu
11:22
İran’da kum fırtınası: 488 kişi hastaneye kaldırıldı
Köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı
Köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı
FOTO FOKUS
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ