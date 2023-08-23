Kars'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında yas dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri belirlenen U.Ö (36) ve M.K (37) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ö (36) ve M.K (37), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.