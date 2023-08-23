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Güncel
AA 23.08.2023 09:28

Sakarya'da bir ayda 142 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir ayda boğulma tehlikesi geçiren 142 kişiyi kurtardı.

Sakarya'da bir ayda 142 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için görevlerini sürdürüyor.

Kentin kuzeydeki 54 kilometrelik sahil şeridinde 45 kulede görev yapan 72 cankurtaran, 1 ay içinde 142 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren 142 kişiden 9'u sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin nöbeti, 15 Eylül'de sona erecek sezon sonuna kadar devam edecek.

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