Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
[Fotograf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği kaydedildi.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Kars
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