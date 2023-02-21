Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazasında sürücü yaralandı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
H. K. idaresindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sığırcık yolunda devrildi.
Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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