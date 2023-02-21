Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.



İlçede gece saatlerinde başlayan kar, yer yer 10 santimi aştı. Yeni güne kar yağışıyla uyanan esnaf kürekle iş yerinin önünü açarken, kimi sürücüler de araçlarının üzerindeki karları elleriyle temizledi.



Kar yağışının ardından Karlıova Belediye Başkanlığı ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, belirli bir noktada biriktirdiği karları ilçe dışına kamyonlarla taşıma yapacak. Belediye ekipleri olarak çalışmalara Şubat ayının başından beri devam ettiklerini vurgulayan personel Turan Eroğlu, “Şubatın başından beri kar yağışı vardı. Araçlarımız, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sürekli çalışmaktadır. Mahalle, çarşı ve sokak aralarında ekiplerimiz sürekli çalışıyor” dedi.





İlçede etkisini gösteren kar yağışının ardından eğitim öğretimi de ara verildiği açıklandı. Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak, ilçemizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu da çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.Ayrıca Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-14 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, dün akşam saat 19.30 itibari ile tır trafiğine kapatılmıştı.