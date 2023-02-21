İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Borçka ve Şavşat ilçesinin bazı yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 1,6 metreye ulaştığı öğrenildi.

Giresun

Giresun'da kar nedeniyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.