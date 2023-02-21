Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köye ulaşım sağlanamıyor
Artvin'de kar yüksek kesimlerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Borçka ve Şavşat ilçesinin bazı yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 1,6 metreye ulaştığı öğrenildi.
Giresun
Giresun'da kar nedeniyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.
Son Haberler
- 13:15
- 13:14
- 13:07
- 13:06
- 13:28
Sıradaki Haber
Depremzedeler "üşümesin" diye seferber oldular
Yükleniyor lütfen bekleyiniz