İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz Sahil Yolu'nda takip ettikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 15 tabanca gövdesi ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.