İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, karıştıkları çeşitli suçlardan dolayı yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

H​​​​​aklarında adli işlem yapılan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere çeşitli Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.