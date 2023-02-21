Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan 6 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, karıştıkları çeşitli suçlardan dolayı yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haklarında adli işlem yapılan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere çeşitli Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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