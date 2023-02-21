Depremzede çocuklara yönelik geziler, sinema ve tiyatro gösterimleri, spor aktiviteleri ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Keçiören ve Çamlıdere ilçelerine düzenlenen gezide çocuklar, müzeleri, evcil hayvan parkını ve Deniz Dünyasını gezdiler.

Çocuklar, daha sonra Kahramankazan TMO Binicilik Tesislerinde ata bindi, Gençlik Merkezinde ata sporu okçuluk eğitimi aldı. Voleybol ve dart oynayan çocuklar, atölye çalışmalarına da katıldı.

Çocuklara belediye görevlileri ve aileleri de eşlik etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların depremin olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulmaları için bir nevi terapi niteliğinde olan bu tür etkinliklerin süreceğini belirterek, depremin yaralarını da birlik ve beraberlik içinde hep birlikte saracaklarını kaydetti.