Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik devam ediyor.



Tokatlı kadınlar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremde mağdur olanlar için yoğun mesai harcıyor.



Tokat’a gelen depremzedelerin beden ölçülerine göre kıyafetler üreten kadınlar, hayır duası alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.



Tokat Belediyesi Hanımelleri Merkezinde kıyafet diken kadınlardan Hülya Yıldırım, "Eğer küçücük bir yüreği ısıtabilirsek ne mutlu bize. Hepsinin acısını biz de burada yaşıyoruz. Rabbim bir daha böyle sıkıntı göstermesin bizlere" dedi.



Hatice Aktürk ise diktikleri kıyafetleri kente gelen depremzedelere ulaştırıldığını belirterek, "Diktiğimiz bir kıyafeti giyen çocuk, 'Tam istediğim renkte dikmişsiniz' diye söyleyince duygulandık. Bizlerin içine bir nebze de olsa su serpti" diye konuştu.

"Tokatlı hanımlar olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz"



Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan, Tokatlı kadınların kendi aralarında topladıkları para ile kumaş alarak iletişim kurdukları depremzedelerin bedenlerine göre kıyafet diktiğini söyledi. Deprem felaketinin acılarını hafifletmeye çalıştıkların belirten Arslan, "Tokatlı hanımlar olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Yanımızda olmak isteyen hanımları buraya davet etmek istiyorum. 'Bir nebze de ben katkıda bulunayım' diyen herkesi kurs merkezimize bekliyorum" ifadelerini kullandı.