KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için yayınlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımını başvuru kılavuzunda yer alan detaylara göre yapacak.

Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

KPSS 2022/7 tercihleri ne zaman?

Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ