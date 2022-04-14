Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
14 Nisan Perşembe Antalya iftar vakti... 2022 Ramazan İmsakiyesi...
Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Antalya 2022 Ramazan İmsakiyesi…
ANTALYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
14 Nisan 2022 Antalya iftar saati: 19.37
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:14
|06:35
|13:06
|16:39
|19:27
|20:43
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:12
|06:34
|13:06
|16:40
|19:28
|20:44
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:10
|06:32
|13:05
|16:40
|19:29
|20:45
|4
|05.04.2022 Salı
|05:09
|06:31
|13:05
|16:40
|19:29
|20:46
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:07
|06:29
|13:05
|16:40
|19:30
|20:47
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:05
|06:28
|13:05
|16:41
|19:31
|20:48
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:04
|06:27
|13:04
|16:41
|19:32
|20:49
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:02
|06:25
|13:04
|16:41
|19:33
|20:50
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:00
|06:24
|13:04
|16:41
|19:34
|20:52
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:59
|06:22
|13:03
|16:41
|19:35
|20:53
|11
|12.04.2022 Salı
|04:57
|06:21
|13:03
|16:42
|19:36
|20:54
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:55
|06:20
|13:03
|16:42
|19:36
|20:55
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:54
|06:18
|13:03
|16:42
|19:37
|20:56
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:52
|06:17
|13:02
|16:42
|19:38
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:51
|06:15
|13:02
|16:42
|19:39
|20:58
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:49
|06:14
|13:02
|16:43
|19:40
|20:59
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:47
|06:13
|13:02
|16:43
|19:41
|21:01
|18
|19.04.2022 Salı
|04:46
|06:11
|13:02
|16:43
|19:42
|21:02
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:44
|06:10
|13:01
|16:43
|19:43
|21:03
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:42
|06:09
|13:01
|16:43
|19:43
|21:04
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:41
|06:07
|13:01
|16:43
|19:44
|21:05
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:39
|06:06
|13:01
|16:44
|19:45
|21:06
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:38
|06:05
|13:01
|16:44
|19:46
|21:08
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:36
|06:04
|13:00
|16:44
|19:47
|21:09
|25
|26.04.2022 Salı
|04:34
|06:03
|13:00
|16:44
|19:48
|21:10
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:33
|06:01
|13:00
|16:44
|19:49
|21:11
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:31
|06:00
|13:00
|16:44
|19:50
|21:12
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:30
|05:59
|13:00
|16:45
|19:51
|21:14
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:28
|05:58
|13:00
|16:45
|19:51
|21:15
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:27
|05:57
|12:59
|16:45
|19:52
|21:16
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
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