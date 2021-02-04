Hamsi avı yasağı Kocaeli sırından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede devam ederken, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde avlanma izni çıkmasıyla Karasulu balıkçıların yüzleri güldü.

Av için teknesini hazırlayan balıkçı Aşkın Çakır, AA muhabirine, İstanbul’un doğusu ile Kocaeli sınırlarında avladıkları balıkların boşaltımını o bölgedeki limanlarda gerçekleştirebileceklerini anlattı.

İstanbul’da Rumeli ve Şile, Kocaeli’nde Kefken’de avlanabileceklerini aktaran Çakır, "Sakarya ili sınırları içerisinde avlanma yasağı devam ettiği için buradan izinli olan bölgeye gidebiliyoruz. O bölgede avladığımız balıkları ise yasak nedeniyle o bölgede boşaltabileceğiz." dedi.

Çakır, "Her ne kadar arada mesafe olsa da iznin çıkmasına Karasulu balıkçılar olarak çok sevindik. Artık vatandaş dondurulmuş balık yerine denizden çıkartılan taze balıkları temin edebilecek. Bu süreç, balık fiyatlarını da etkileyecektir tabii. İleriki günlerde hamsi fiyatları 10 liraya kadar düşebilir." ifadesini kullandı.