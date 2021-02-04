Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alınan bilgiye göre, Erdoğan İ'ye, Güzelyalı Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş edip kaçtı.
Bacağından yaralanan Erdoğan İ, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, 3 boş kovan buldu.
Ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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