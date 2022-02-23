Muş İMKB Lisesinde okuyan 17 yaşındaki Yağmur Özkan, dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

AFAD ekipleri, suda bot yardımıyla arama çalışmasına başladı. Polis ekipleri de nehir kenarından aramaya destek verdi. Bu sırada aydınlatma fişeği ile alan aydınlatılmaya çalışıldı.

[Fotoğraf: AA]

Arama çalışmaları gece yarısı sonlandırıldı

Gece saatlerinde ise bölgede etkili olan kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kurbağa adamların da katıldığı arama çalışmalarına bugün devam edilecek.