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Karapınar'da pazar yerinde koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
Karapınar ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın talimatı üzerine başlattığı denetimlerde, Şehit Ömer Halisdemir sergi pazarında açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi.
Öte yandan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de pazar yerinde vatandaşların ateşlerini ölçtü.
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