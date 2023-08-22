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Güncel
AA 22.08.2023 22:22

Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Karaman'da elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı.

Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan M.E, H.H.G, M.C, Z.C, A.A, M.C. ve M.G.'nin evine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, 494 adet küçük altın pul, 1 adet büyük altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 1 adet define aramak için kullanılan termal alan tarama cihazı ile 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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