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Güncel
AA 22.08.2023 22:19

Konya'da 40 gün sabah namazını camide kılan çocuklara bisiklet hediye edildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında bisiklet almaya hak kazanan çocuklara hediyelerini verdi.

Konya'da 40 gün sabah namazını camide kılan çocuklara bisiklet hediye edildi

Altay, Karatay El Aksa Camisi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım programında, projenin Konya için artık bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Altay, projenin Türkiye'nin en önemli gençlik programlarından biri olduğunu vurgulayarak, "24 bin 290 çocuğumuz 40 gün sabah namazına gelerek bisiklet almaya hak kazanmış oldu. Böylece toplamda Güle Oynaya Camiye Gel kampanyası başladığından beri 91 bin bisikleti çocuklarımıza ulaştırdık. İnşallah 3 gün içinde merkezin dışındaki 28 ilçemizde bisiklet dağıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerimizde de iki hafta içinde bütün bisikletlerimizi çocuklarımıza ulaştırmış olacağız" ifadesini kullandı.

"Çocuklarımız en güzelini hak etti"

Çocukların, sabahın erken saatlerinde aileleriyle beraber camileri şenlendirdiğini aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Başta il müftümüz olmak üzere tüm din görevlilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Amaç burada çocuklarımızın camiyle birlikte bir alışkanlık edinmeleri ve namaza alışmaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dindar bir nesil yetiştirmek için Konya Büyükşehir Belediyemizin İl Müftülüğüyle gerçekleştirdiği programı icra etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkür, sabahın o saatinde uykulu gözlerle camiye gelen çocuklarımıza. Onlar en güzelini hak ettiler. Anne ve babalarına da gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah"

Bisikletlerin teslimatı mesajla bildirilecek

Altay, bisikletlerin kurulumlarının ücretsiz olarak servislerde gerçekleştirileceğini belirterek, "Bisikletleri hangi gün nerede teslim edeceğimizi de çocuklarımıza mesaj aracılığıyla ileteceğiz. Ailelerimiz bunu takip ederlerse bisikletlerini hangi saatte, hangi camiden alacaklarını ve nerede kuracaklarını da öğrenmiş olacak. Bu hizmeti de çocuklarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz" diye konuştu.

Programa katılan İl Müftüsü Ali Öge ise proje kapsamında bisikletlerine kavuşan çocukların büyük sevinç yaşadığını kaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Altay'a "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"nin devam ettirdiği için teşekkür ederek, projenin her yıl devam etmesi temennisinde bulundu.

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